Stand: 16.11.2021 09:15 Uhr ASB Hannover sucht Mitarbeiter für mobile Corona-Impfteams

Der Arbeiter Samariter Bund sucht für die mobilen Corona-Impfteams in der Region Hannover neues Personal. "Die Impfoffensive der Region Hannover und das damit verbundene Aufstocken der Impfteams hat uns in die Lage gebracht, umgehend neues Personal einstellen zu können", sagt ASB-Geschäftsführer Udo Zachries. Bewerben können sich Menschen aus fast allen medizinischen Bereichen: Kranken- und Altenpflege, Hebammen oder auch Rettungsassistentinnen und -assistenten und Helfer für die Verwaltung. Gesucht wird Personal in Vollzeit, Teilzeit oder Minijobber.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.11.2021 | 08:30 Uhr