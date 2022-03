Stand: 02.03.2022 08:02 Uhr 93-Jähriger schwer verletzt - Polizei Hannover sucht Zeugen

Bei einem Unfall in Hannover ist am Dienstag ein 93-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte er am Mittag eine Straße in Misburg-Nord überqueren. Eine Autofahrerin bremste, um ihn über die Straße zu lassen - dann fuhr ein anderes Auto auf ihr Heck. Der Wagen der Frau machte einen Satz nach vorne und erfasste den 93-Jährigen. Eine weitere Autofahrerin leistete erste Hilfe, der Angefahrene kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen - vor allem die Frau, die dem Mann erste Hilfe geleistet hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.03.2022 | 07:30 Uhr