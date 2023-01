Stand: 30.01.2023 19:07 Uhr 93-Jährige in Unterführung überfallen: Jugendliche unter Verdacht

In Hannover-Ricklingen sollen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren am Sonntagnachmittag eine 93-Jährige schwer verletzt und ausgeraubt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach Angaben der Beamten hatten Zeugen die Jugendlichen mit einer Damenhandtasche wegrennen sehen. Kurz darauf hätten die Zeugen die verletzte Seniorin in einer Unterführung entdeckt. Sie alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Die Beamten konnten nach eigenen Angaben die mutmaßlichen Täter ausfindig machen. Nachdem sie die Personalien der Jugendlichen aufgenommen hatten, übergaben sie sie an ihre Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt wegen Raubes gegen die beiden Tatverdächtigen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 30 17 zu melden. Die Seniorin schwebt der Polizei zufolge inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

