Stand: 24.10.2021 13:46 Uhr 55-Jähriger bei Messerangriff am Steintor schwer verletzt

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Samstagabend bei einem Messerangriff in der Innenstadt von Hannover schwer verletzt worden. Der Angreifer flüchtete und konnte bislang noch nicht gefasst werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war es gegen 20.15 Uhr in der Nähe des Steintorplatzes zu einem Streit gekommen, bei dem der mutmaßliche Täter den 55-Jährigen mit einem Schlag auf den Kopf zu Boden streckte und anschließend sechsmal auf den am Boden liegenden Mann einstach. Das Opfer wurde am Oberkörper, an der Hüfte und am Bein verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein Zustand werde derzeit als stabil eingeschätzt, so die Polizei. Sie ermittelt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Aufgrund erster Zeugenaussagen sei es wahrscheinlich, dass der mutmaßliche Täter und sein Opfer sich kennen, sagte ein Polizeisprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.10.2021 | 06:30 Uhr