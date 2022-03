Stand: 28.03.2022 09:04 Uhr 300.000 Euro Schaden: Dachstuhl in Ronnenberg gerät in Brand

Am Sonntagabend ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Ronnenberg (Region Hannover) in Brand geraten. Bei dem Feuer wurden laut Polizei drei Bewohnende des Hauses verletzt. Die Betroffenen erlitten Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausbrach, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300.000 Euro.

