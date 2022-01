Stand: 23.01.2022 13:52 Uhr 300 Verfahren in einem Jahr: Polizei nimmt Schwarzfahrer fest

Bundespolizisten haben am Samstagabend in einem Nachtzug von Hamburg nach Hannover einen notorischen Schwarzfahrer festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers hatte der wohnsitzlose 62-Jährige weder Fahrschein noch Geld dabei. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Bundespolizei innerhalb des vergangenen Jahres fast 300 Ermittlungsverfahren wegen Leistungserschleichung gegen den Mann eingeleitet hat. Hinzu kommen noch weitere Verfahren wegen diverser Eigentumsdelikte, Hausfriedensbrüche und Körperverletzungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. Der 62-Jährige bleibt demnach bis zur Vorführung vor einem Richter in Gewahrsam.

