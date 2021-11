Stand: 25.11.2021 08:32 Uhr 2020: Mehr als 111 Tonnen Weltkriegs-Munition beseitigt

Kampfmittelräumdienste haben im vergangenen Jahr in Niedersachsen mehr als 111 Tonnen an Weltkriegs-Bomben und Granaten geborgen und vernichtet. Im Jahr 2019 waren es mehr als 133 Tonnen, wie das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) mitteilte. Landesweit rückten die Experten im vergangenen Jahr zu mehr als 1.160 Einsätzen aus. Kampfmittelfunde seien stark von der Baukonjunktur, Großbaustellen und in den vergangenen Jahren vermehr auch von Kabelverlegungen für Offshore-Windparks in der Nordsee abhängig, heißt es.

