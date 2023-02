Stand: 13.02.2023 20:50 Uhr 20.000 Euro wert: Vergoldete Engelsfigur von Friedhof gestohlen

In Hannover haben Diebe eine mit Gold überzogene Engelsfigur vom Stadtfriedhof Engesohde gestohlen. Der Wert der Skulptur wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, teilte ein Sprecher der Stadt Hannover am Montag mit. Der historische und ideelle Wert sei noch höher, sie sei so etwas wie ein Markenzeichen des Friedhofes in der Südstadt gewesen. Die Figur ist etwa 85 Zentimeter groß und war auf einem Sockel in einem Brunnenbecken aufgestellt. Sie stand zuvor seit mindestens 120 Jahren auf dem Friedhof. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen Hinweise zum Verschwinden des Engels geben können.

