Stand: 07.12.2021 08:36 Uhr 200 Obdachlose nutzen Impfangebot der Diakonie in Hannover

Etwa 200 wohnungs- und obdachlose Menschen haben ein Angebot des Diakonischen Werkes genutzt und sich am Montag gegen Corona impfen lassen. Der Nikolaustag sei bewusst als Termin gewählt worden, weil sich viele Wohnungslose gerade dieses Datum gut merken können, hieß es von der Diakonie. Die Impfaktion fand im Kontaktladen "Mecki" in Hannover statt. Er ist eine Anlauf- und Vermittlungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten und dient auch als Schutz- und Ruheraum für wohnungslose Frauen und Männer. Der Zugang zu anderen Impfangeboten oder auch Testzentren sei für wohnungs- und obdachlose Menschen schwierig, so die Diakonie.

