Stand: 20.10.2022 14:10 Uhr 19-jähriger Raser in Hameln gestoppt - Illegales Autorennen?

In Hameln sowie auf der B217 in Richtung Hannover ist ein 19-jähriger Mann am späten Mittwochabend mit stark überhöhter Geschwindigkeit und in riskanter Fahrweise unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, erreichte der Autofahrer eine Spitzengeschwindigkeit von fast 180 Kilometern pro Stunde - erlaubt waren streckenweise nur 100. In Hachmühlen konnte der Wagen den Angaben zufolge angehalten werden. Gegen den 19-Jährigen wurde wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizisten nahmen dem jungen Fahrer den Führerschein ab.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.10.2022 | 15:00 Uhr