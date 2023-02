Stand: 20.02.2023 07:21 Uhr 120 Strohballen verbrannt: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Brand in einer sogenannten Strohmiete in Schellerten (Landkreis Hildesheim) sucht die Polizei Zeugen. Ein Autofahrer hatte den Brand des Strohlagers auf einem Feld zwischen Dinklar und Bettmar am Sonntagabend bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Leitstelle habe dann sofort die Feuerwehren aus vier angrenzenden Ortschaften entsandt, teilte die Polizei mit. Vor Ort stellten die 44 Feuerwehrleute fest, dass die Strohmiete mit rund 120 Rundballen voll in Flammen stand und nicht mehr gelöscht werden kann. Die Ballen wurden kontrolliert abgebrannt. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht Zeugen und bittet sie, sich unter der Telefonnummer (05063) 9010 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.02.2023 | 13:30 Uhr