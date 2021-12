Wegen Corona: Hotels im Harz nur mäßig gebucht Stand: 27.12.2021 18:16 Uhr Wegen der Corona-Pandemie werden im Harz über den Jahreswechsel viele Hotelbetten frei bleiben. Aktuell gilt in Niedersachsen beim Übernachten weitgehend die 2G-Plus-Regel.

Die Gäste seien verunsichert, sagte Andreas Lehmberg vom Harzer Tourismusverband dem NDR in Niedersachsen. Das bekämen die Hoteliers deutlich zu spüren. Egal ob Goslar, Altenau oder Clausthal-Zellerfeld: Die Unterkünfte seien zu Silvester nicht so nachgefragt, wie es sich die Branche erwartet und erhofft hatte. Im Westharz sei lediglich Braunlage gut gebucht. Das liege möglicherweise an der relativen Schneesicherheit auf dem fast 1.000 Meter hohen Wurmberg, der auch künstlich beschneit wird.

Videos 1 Min Harz: Wurmberg lockt mit Kälte und Schnee Skifahren und Rodeln stehen daher ganz hoch im Kurs und die Wurmbergseilbahn nimmt wieder Fahrt auf. (27.12.2021) 1 Min

Gute Nachfrage bei Ferienwohnungen

Laut Jens Lutz vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga haben einige Hoteliers sogar darüber nachgedacht, ihre Häuser vorübergehend zu schließen. Es fehlten auch die Silvesterfeiern mit Gala-Dinnern, Musik und Tanz. Gäste dieser Feiern hätten normalerweise vor Ort übernachtet. Relativ gut gebucht seien dagegen Ferienwohnungen und -häuser.

