Stand: 05.01.2023 13:50 Uhr Warnstreik bei der Post betrifft auch den Raum Braunschweig

Tausende Pakete sind am Donnerstag in der Region Braunschweig nicht zugestellt oder weitertransportiert worden. Grund dafür war ein Warnstreik an den Zustellbasen der Post am Braunschweiger Hauptgüterbahnhof. Diese gehören zum Post-Betrieb Magdeburg, der am Donnerstag bestreikt wurde. Die Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) hatte zu dem Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft wollte damit vor dem Beginn der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post AG ein Zeichen setzen. Sie fordert unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten.

