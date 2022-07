Sendedatum: 04.07.2022 15:00 Uhr Vorführung geht schief: Feuerwehrfahrzeug zerstört Tor

So hatte sich ein 18-jähriger Feuerwehrmann in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) die Party sicherlich nicht vorgestellt: Nach Angaben der Polizei wollte er einem Freund während einer Feier in der Nacht zu Sonntag eines der Einsatzfahrzeuge zeigen. Dafür schaltete er die Zündung ein. Allerdings sei wohl auch das Fahrzeug gestartet worden - aus noch ungeklärter Ursache. Es machte "einen Satz nach vorne", fuhr durch das geschlossene Tor und beschädigte einen Pkw, der vor der Halle stand. Der Polizei zufolge entstand so ein geschätzter Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro am Dach, Tor und am Auto. Gegen den Verursacher wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eingeleitet.

