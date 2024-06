Stand: 04.06.2024 11:47 Uhr Vermisste 69-Jährige aus Seesen wieder da

Eine vermisste 69 Jahre alte Frau aus Seesen (Landkreis Goslar) ist wohlbehalten aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde sie am Dienstagmorgen in der Göttinger Innenstadt wohlbehalten angetroffen. Dort war sie nach einem Flohmarktbesuch am Sonntagvormittag verschwunden. Ihre Angehörigen hatten sie danach als vermisst gemeldet. Die Polizei Göttingen bedankte sich bei allen, die bei der Suche nach der Frau geholfen haben.

