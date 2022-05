Vandalismus auf Landesgartenschau - Brücke demoliert Stand: 27.05.2022 14:40 Uhr Einzelne Bereiche des Geländes der Landesgartenschau in Bad Gandersheim sind ein Jahr vor dem Start bereits für Besucher freigegeben worden. Weitere Flächen werden nicht dazukommen. Grund: Vandalismus.

Nach Angaben der Geschäftsführung der Landesgartenschau (LAGA) wurde in den vergangenen Wochen eine Brücke an den Osterbergseen so stark beschädigt, dass sie neu gebaut werden muss. Unbekannte hätten ganze Bohlen herausgerissen - wahrscheinlich beim Versuch, sich unerlaubt Zugang zum LAGA-Gelände zu verschaffen, hieß es. Eine ursprünglich geplante Durchquerung des Geländes an dieser Stelle sei nun nicht mehr möglich. Die Entscheidung, keine weiteren Flächen für Besucher zu öffnen, sei auch mit der Stadt so abgesprochen.

VIDEO: Vorverkauf für Landesgartenschau in Bad Gandersheim startet (14.04.2022) (1 Min)

Neugierige sollen Baustellenführungen nutzen

"Wir bitten ausdrücklich darum, das Gelände nicht auf eigene Faust zu betreten", sagte LAGA-Geschäftsführerin Ursula Stecker. Beim gesamten Gelände um die Osterbergseen handele es sich um einen abgesperrten Baustellenbereich. Wer neugierig auf die Entwicklungen in dem Areal sei, solle eine der angebotenen Führungen nutzen, so Stecker. Bis August bietet die LAGA zehn Baustellenführungen an. Die Termine sind online buchbar. Die Landesgartenschau beginnt offiziell im April 2023.

Weitere Informationen Zwei Landesgartenschauen zur selben Zeit Die Veranstalter in Bad Gandersheim und Höxter kooperieren. Für Gartenfreunde sind die Pläne für 2023 vielversprechend. (19.01.2022) mehr Landesgartenschau erhält ein "grünes Klassenzimmer" Der Landkreis Northeim stellt für den Besuch der kreiseigenen Schulen ein Budget in Höhe von 99.000 Euro bereit. (12.10.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.05.2022 | 15:00 Uhr