Stand: 27.10.2022 09:37 Uhr VW stoppt Investitionen in Software-Firma Argo AI

Der Volkswagen-Konzern stellt seine Investitionen in das Projekt rund um Roboterautos bei der Software-Firma Argo AI ein. Volkswagen werde nicht weiter in Argo investieren, hieß es am Donnerstagabend aus Wolfsburg. Die selbstfahrenden Shuttles, die ursprünglich mit Argo geplant waren, sollen nun mit einem anderen Partner realisiert werden, wie der Konzern mitteilte. Wer das sein wird, will der Autobauer in Kürze bekannt geben. Die selbstfahrenden Shuttles sollen nach wie vor 2025 mit der Mobilitätstochter Moia in Hamburg an den Start gehen.

