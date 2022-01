Ungeimpfte darf Praktikum bei Göttinger Bank fortsetzen Stand: 18.01.2022 14:57 Uhr Ein Göttinger Geldinstitut kündigt einer 17-Jährigen den Praktikumsvertrag, weil die Jugendliche Impfen und Homeoffice ablehnt. Nun fanden beide Parteien vor dem Arbeitsgericht einen Kompromiss.

Die Jugendliche darf ihr Praktikum bei dem Geldinstitut fortsetzen, allerdings zunächst nur aus dem Homeoffice. Darauf verständigten sich das Unternehmen und die Heranwachsende, die mit Unterstützung ihrer Mutter vor das Arbeitsgericht gezogen war, am Dienstag in einem Eilverfahren. Bis Mitte März soll die Praktikantin von zu Hause aus die Finanzwelt kennenlernen. Danach soll sie wieder vor Ort sein, in der Hoffnung, dass die Inzidenzen bis dahin sinken.

Praktikantin wollte nicht ins Homeoffice

Die Bank hatte der 17-Jährigen im November den Vertrag einseitig gekündigt - nach drei Monaten. Zuvor war sie vor die Wahl gestellt worden: Impfung oder Homeoffice. Beides lehnte sie ab. Vereinbart waren insgesamt zehn Monate Praktikum. "Die Kammer hat zum Ausdruck gebracht, dass die 2G-Regel angesichts der allgemeinen 3G-Regelung am Arbeitsplatz so nicht in Ordnung ist und ja auch eine allgemeine Impfpflicht derzeit nicht besteht", sagte Arbeitsgerichtsdirektor Achim Schlesier.

Mutter: "Sie wartet auf anderen Impfstoff"

Mit dem Gang vor Gericht hatten Mutter und Tochter erreichen wollen, dass die 17-Jährige weiter ins Unternehmen kommen darf. In der Verhandlung machte die Mutter deutlich, dass ihre Tochter nicht grundsätzlich gegen das Impfen sei. Sie warte allerdings auf die Zulassung eines anderen Impfstoffs. Außerdem sei sie bereit, Maske zu tragen und sich regelmäßig testen zu lassen. Durch den nun gefundenen Kompromiss wurde ein Hauptverfahren vermieden.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.01.2022 | 15:00 Uhr