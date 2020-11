Stand: 23.11.2020 21:04 Uhr Symrise kauft Duftstoffgeschäft von US-Firma Sensient hinzu

Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise hat zugekauft - und zwar beim US-Konzern Sensient. Das teilte Symrise am Montag in Holzminden mit. Die Sparte produziere Duftstoffe aus natürlichen und erneuerbaren Quellen. Der Zukauf solle das Geschäft zum Beispiel in Europa und Lateinamerika vorantreiben. Die eigene Produktion in Spanien wolle Symrise mit einem übernommenen Werk in Granada verstärken. "Angesichts der zunehmenden Bedeutung natürlicher und erneuerbarer Rohstoffe für die Parfümindustrie ist die neue Produktpalette eine ideale Ergänzung unseres derzeitigen Angebots", sagte Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

