Sozialplan und Stellenabbau bei Lkw-Hersteller MAN

Die MAN-Beschäftigten in Salzgitter haben jetzt Gewissheit, wie es mittelfristig mit ihren Arbeitsplätzen weitergeht. Bis Ende kommenden Jahres werden im Werk Salzgitter nach MAN-Angaben rund 500 Stellen wegfallen - darunter auch befristete und die von Leiharbeitern. Der Lastwagenbauer hat mit dem Betriebsrat und der IG Metall einen Sozialplan für den geplanten Stellenabbau in Deutschland vereinbart. Salzgitter soll demnach ein Standort für die Logistik und die Montage von Achsen bleiben. Außerdem übernimmt Salzgitter Logistikaufgaben aus dem österreichischen Werk Steyr. Allerdings sollen im Gegenzug Arbeiten nach Polen und in die Slowakei vergeben werden. Ende 2022 soll es in Salzgitter noch 1.900 unbefristete Stellen geben.

