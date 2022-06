Stand: 08.06.2022 13:57 Uhr Schule in Wolfsburg von Unbekannten demoliert

Über das lange Pfingstwochenende sind Unbekannte in ein Wolfsburger Schulzentrum eingebrochen. Sie verursachten Schäden im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Nach Angaben der Polizei kamen die Täter irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Dienstagabend auf das Gelände. Dort schlugen sie demnach mehrere Glastüren ein und stiegen so in die Schule im Ortsteil Westhagen ein. Anschließend gingen sie in verschiedene Räume wie Klassenzimmer, Lehrerküche oder Computerlabor "und zerstörten alles, was ihnen in die Quere kam", teilte die Polizei am Mittwoch mit. In wie weit der Schulbetrieb durch den Vorfall eingeschränkt ist, sollten Untersuchungen im Laufe des Tages ergeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.06.2022 | 08:30 Uhr