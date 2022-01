Stand: 20.01.2022 11:07 Uhr Schlittenhunderennen in Clausthal-Zellerfeld fällt aus

Das für das zweite Februarwochenende geplante Schlittenhunderennen in Clausthal Zellerfeld (Landkreis Goslar) fällt wieder aus. "Die Verordnung lässt uns mit einem Verbot von Veranstaltungen in dieser Größe keine Wahl", so Katharina Dundler von der Tourist-Information Oberharz. Letztendlich wolle man die Gäste nicht gefährden und steige daher lieber auf eine coronakonforme Alternativen um. Statt des Rennens soll es eine Husky-Wanderung geben, die vom Sportverein Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland begleitet wird.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.01.2022 | 13:30 Uhr