Salzgitter-Fredenberg: Leiche einer jungen Frau entdeckt Stand: 21.06.2022 14:23 Uhr In Salzgitter-Fredenberg ist die Leiche einer jungen Frau aufgefunden worden. Ob es sich dabei um die seit Sonntag vermisste Schülerin handelt, ist unklar.

Ein Polizeisprecher sagte dem NDR in Niedersachsen: "Ich bestätige noch nicht, dass es sich um die 15-Jährige handelt." Die Spurensicherung untersuche den Fundort. Weitere Angaben wollte der Sprecher nicht machen. Es werde in alle Richtungen ermittelt. "Wir schließen auch ein Gewaltverbrechen nicht aus", so der Sprecher. Die Polizei ist momentan mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, auch eine Drohne sichtet das Gebiet um den Fundort herum. Mehrere Straßen sind gesperrt, damit niemand zum Fundort kommen kann.

Am Sonntag war eine 15-Jährige als vermisst gemeldet worden. Ermittler durchsuchten seit Montag den Ortsteil Fredenberg. Neben örtlichen Polizeikräften seien auch Beamte der Zentralen Polizeidirektion eingebunden, so der Sprecher

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.06.2022 | 11:30 Uhr