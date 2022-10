Stand: 21.10.2022 20:12 Uhr Polizei in Braunschweig nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Die Polizei in Braunschweig hat am Freitagnachmittag drei Geschäftsgebäude in Salzgitter und Braunschweig sowie ein Wohnhaus in Lengede im Landkreis Peine durchsucht. Wie die Behörde mitteilte, stehen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit der vorangegangenen Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte zuvor das Amtsgericht Braunschweig Haftbefehl gegen den 25-Jährigen erlassen. Der Mann stehe in Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge getrieben zu haben, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.10.2022 | 06:30 Uhr