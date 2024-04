Neuer Wald für den Harz: Freiwillige pflanzen 25.000 Bäume Stand: 20.04.2024 17:25 Uhr Am Freitag haben Freiwillige im Harz zwischen Elend und Braunlage 15.000 Baumsetzlinge gepflanzt. Am Samstag ging die Aktion weiter: Noch einmal 10.000 Bäumchen kamen in den Boden.

Im Oktober waren bereits Laubbäume gepflanzt worden, diesmal waren es Lärchen, Douglasien und Kiefern. Der Schierker Gastronom und Ferienhaus-Vermieter Thomas Rader hat die Initiative "heiermann4future" für den Waldschutz gegründet. Nach eigenen Angaben verwendet er von der Miete für jede Nacht, die in seinen Häusern gebucht wird, fünf Euro für Baumpflanzaktionen. Das Projekt wird durch Spenden und Ehrenamtliche ermöglicht.

Mischwald: Die Zukunft im Harz

Stürme, Trockenheit und Käferbefall - die Klimakrise hat dem Harz schwer zugesetzt und in den vergangenen Jahren große Waldflächen zerstört. Die Forstverwaltung setzt für die Zukunft auf einen Mischwald, in dem sich gerade die Borkenkäfer nicht mehr so stark ausbreiten können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.04.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Soziales Engagement