Stand: 19.03.2024 13:08 Uhr Wald der Zukunft: Landesforsten pflanzen 5,5 Millionen Bäume

Die Niedersächsischen Landesforsten wollen in der laufenden Pflanzsaison mehr als 5,5 Millionen Baum-Setzlinge in die Erde bringen. Damit sollen die bestehenden Wälder gegen den Klimawandel gestärkt und neue Forste aufgebaut werden, teilte die Behörde mit. Die Witterungsbedingungen und Bodenverhältnisse seien derzeit ideal. Die vielen Niederschläge hätten den Boden gut durchfeuchtet. Der Schwerpunkt liege in der seit November laufenden Aktion erneut im Harz. Dort seien bereit rund 2,2 Millionen Setzlinge von Buche, Ahorn, Lärche, Douglasie und anderen Baumarten gepflanzt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste in Niedersachsen schon einmal massiv aufgeforstet werden. England, die Niederlande und Belgien holten riesige Mengen Holz als Reparationszahlungen aus den Wäldern. Junge Frauen pflanzten danach mit ihren Händen nach und nach rund 24 Millionen Setzlinge, als sogenannte "Trümmerfrauen des Waldes".

