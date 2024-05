Stand: 03.05.2024 07:59 Uhr Rettungswagen im Einsatz kollidiert mit Auto: Vier Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto sind am Donnerstagabend in Braunschweig vier Menschen verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Der Krankenwagen war demnach mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als er an einer viel befahrenen Kreuzung mit dem Auto kollidierte. Die vier verletzten Personen kamen laut Feuerwehr in Krankenhäuser. Die Unfallursache sei noch unklar.

