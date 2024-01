Stand: 19.01.2024 09:12 Uhr Käferbefall und Trockenheit: Förster fällen Eichen im Harz

Im Schimmerwald bei Bad Harzburg (Landkreis Goslar) hat der Eichenprachtkäfer zahlreiche Bäume befallen - rund 100 müssen deshalb nun gefällt werden. Das teilten die Niedersächsischen Landesforsten mit. Auch die mehrjährige Trockenheit habe den Bäumen stark zu schaffen gemacht. Um Waldbesucher zu schützen und zu verhindern, dass der Prachtkäfer sich weiter ausbreitet, werden geschädigte und abgestorbene Bäume entfernt. Das Holz der Bäume sei trotzdem noch verwertbar, so die Fachleute. Es soll nun unter anderem dem Hochwasserschutz dienen und wird an Deichen und Ufern von Aller und Oker verbaut. Weitere Stämme helfen bei der Fachwerksanierung im Mühlenmuseum Gifhorn. Die Forstarbeiten dauern voraussichtlich rund drei Wochen und betreffen weite Bereiche des Waldgebietes nahe Stapelburg im Nordharz. Besucher sollten so lange auf andere Waldgebiete ausweichen.

Weitere Informationen Baumschädling im Harz: Borkenkäfer wieder aktiv Steigende Temperaturen haben die Schädlinge aus ihren Winterquartieren gelockt. Förster haben Fallen aufgestellt. (19.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.01.2024 | 07:30 Uhr