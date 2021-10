Stand: 09.10.2021 16:13 Uhr Neue Route soll Welterbe im Harz verbinden

Von Goslar im Norden bis Walkenried (Landkreis Göttingen) im Süden führt die neue sogenannte Welterbe-Route. Sie verbindet Häuser und Sehenswürdigkeiten im Unesco-Welterbe Harz. Am Sonnabend haben Thomas Brych, Landrat im Landkreis Goslar, Gerhard Lenz, Stiftung Bergwerk Rammelsberg, Wendy Eixler, Projektleiterin Welterbe-Route, und Bernhard Reuter (SPD), Landrat Landkreis Göttingen die Route offiziell eröffnet.

Einstiegspunkte zu Wanderrouten

Die Route führt über bestehende Straßen und Wege. Eine Nebenroute schließt die Gemeinde Bad Grund mit an. 85 Kilometer ist die Strecke lang. Entlang des Weges gibt es Einstiegspunkte zu verschiedenen Wanderrouten durch die Oberharzer Wasserwirtschaft. Durch das Projekt sollen die Informationszentren in Goslar, Clausthal-Zellerfeld sowie Walkenried besser miteinander verknüpft werden, heißt es von der Stiftung Welterbe im Harz. An den Sehenswürdigkeiten sowie an Parkplätzen sind Informationstafeln zu finden. Außerdem gibt es in den Innenstädten rund um die Informationszentren entsprechende Hinweisschilder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.10.2021 | 16:00 Uhr