Stand: 10.05.2022 11:52 Uhr Motorroller-Fahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Bei einem Unfall am Montagabend im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde wurde der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt. Laut Polizei entdeckte ein weiterer Verkehrsteilnehmer den lebensgefährlich verletzten 53-Jährigen am Montagabend auf der Fahrbahn. Der Ersthelfer kümmerte sich um den zunächst noch ansprechbaren Rollerfahrer und alarmierte den Rettungsdienst. Der 53-Jährige kam sofort ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass der Rollerfahrer von allein auf der Straße zu Fall kam. Trotzdem werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter 05361/4646-0 bei den Beamten in Wolfsburg zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.05.2022 | 13:30 Uhr