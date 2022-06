15-Jährige in Salzgitter getötet: "Es passierte nicht spontan" Stand: 23.06.2022 13:11 Uhr Ein 14- und ein 13-Jähriger stehen im Verdacht, ein 15-jähriges Mädchen in Salzgitter getötet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft ist sie erstickt. Die beiden Jugendlichen schweigen zu den Vorwürfen.

Zwischen den beiden Tatverdächtigen und dem Opfer hatte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft "eine gewisse Feindschaft" entwickelt. Die drei Jugendlichen hätten dieselbe Schule in Salzgitter-Fredenberg besucht und im selben Stadtteil gelebt. Zum Tatmotiv ist bislang nicht viel bekannt. Die Staatsanwaltschaft sagte bisher nur, dass es nach bisherigen Ermittlungen "im persönlichen Bereich" liegen soll, sie geht von einem Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Die Tat sei nach ersten Erkenntnissen heimtückisch erfolgt, weil die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt worden sei. "Es passierte nicht spontan", sagte Staatsanwalt Hans Christian Wolters am Donnerstag. Hinweise auf eine Sexualstraftat gebe es nicht.

Polizei befragt Zeugen aus Umfeld von Opfer und Tatverdächtigen

Zu den Vorwürfen geäußert haben sich weder der 13- noch der 14-Jährige. "Die beiden mutmaßlichen Täter haben keine Angaben gemacht", sagte Wolters. Die Ermittler wollen weitere Zeugen aus dem Umfeld des Opfers und der Tatverdächtigen vernehmen. Sie wollen nachvollziehen, was die beiden Jugendlichen bis zur Tat gemacht haben. Auch die Handys der beiden mutmaßlichen Täter sollen ausgewertet werden. Für den 14-Jährigen hat das Gericht inzwischen Untersuchungshaft wegen Mordverdachts angeordnet. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Jugendhaft, in Ausnahmefällen auch mehr.

13-Jähriger noch nicht strafmündig

Der 13-Jährige ist noch nicht strafmündig und kann somit nicht verurteilt werden. Seine Rolle bei der Tat werde aber weiter untersucht, teilte die Staatsanwaltschaft mit - allerdings nur mittelbar im Zuge der Ermittlungen gegen den 14-jährigen Beschuldigten. Das Jugendamt sei über den Tatverdacht gegen den 13-Jährigen informiert worden. Die Einrichtung steht nach Angaben des Jugenddezernenten der Stadt im intensiven Kontakt mit der Polizei. Das Jugendamt könnte den 13-Jährigen nur in dem Fall in Obhut nehmen, wenn die Eltern zustimmen oder ein Familiengericht das entscheidet. Auch kann der 13-Jährige ohne Gerichtsbeschluss nicht in ein geschlossenes Heim oder in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen werden.

Ermittler gehen von Sonntag als Tatzeitpunkt aus

Es seien alle schockiert und entsetzt über den Tod der Schülerin, sagte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) am Mittwoch. "Ich verurteile dieses grausame und kaltblütige Verbrechen aufs Schärfste", sagte er und drückte der Familie und den Freundinnen und Freunden des Opfers Mitgefühl aus.

Leiche war am Dienstag entdeckt worden

Die Leiche der Schülerin war am Dienstagmittag im Unterholz einer Grünanlage entdeckt worden. Ob der Fundort auch der Tatort ist, war zunächst unklar. Die 15-Jährige war am Sonntag als vermisst gemeldet worden. Bei den Suchmaßnahmen setzte die Polizei Spürhunde und Drohnen ein. Es waren rund 50 Kräfte im Einsatz. Der Fundort in Fredenberg war auch am Mittwoch noch abgesperrt und Ermittler setzten ihre Spurensuche fort. Es gehe darum, den Tathergang schnell und möglichst genau zu rekonstruieren, sagte ein Polizeisprecher aus Salzgitter. Für die Strafverfolger deutet vieles darauf hin, dass die Tat am Sonntag begangen wurde. Wie die beiden Verdächtigen so schnell in den Fokus gerieten, dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.06.2022 | 15:00 Uhr