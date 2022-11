Stand: 28.11.2022 09:34 Uhr Missbrauchsvorwürfe: Anklage gegen Ex-Lehrer aus Göttingen

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat einen ehemaligen Lehrer aus Göttingen angeklagt, weil er über 20 Jahre lang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben soll. Dem seit Januar in Untersuchungshaft sitzenden 47-Jährigen werfen die Ermittler nach eigenen Angaben über 100 mutmaßliche Missbrauchstaten vor. Die Tatserie soll von 1998 bis Ende 2021 angedauert haben, die Missbrauchsopfer kamen aus Nord- und Osthessen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen vor. Er war aufgefallen, weil er Kinderpornografie im Internet verbreitet haben soll, teilten die Ermittler mit. Der frühere Lehrer soll laut Anklageschrift 64 Mal Kinder und 35 Mal Jugendliche missbraucht haben sowie in 15 Fällen Kinderpornografie besessen haben. Das Landgericht Fulda entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens.

