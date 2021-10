Stand: 22.10.2021 15:00 Uhr Mensa stellt um: Nur noch vegane und vegetarische Gerichte

Als erste Mensa Norddeutschlands werden in der Mensa am Turm in Göttingen ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte angeboten. Mit der sogenannten 2G-Regelung können nun wieder bis zu 380 Studierende gleichzeitig und ohne Maske essen - auch in Zeiten von /nachrichten/niedersachsen/schulobst111_v-contentxl.jpgCorona. Das Studentenwerk will mit dem neuen Angebot ein Beitrag zur CO2- Reduktion leisten. Bis 2025 soll in allen Göttinger Mensen zumindest die Basis der Menüs vegan sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.10.2021 | 15:00 Uhr