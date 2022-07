Stand: 01.07.2022 08:48 Uhr Mahnwache gegen AKW-Laufzeitverlängerung in Göttingen

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ist die Debatte um eine Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke entbrannt, wogegen Umweltschützer mobil machen. Für Montag sind Mahnwachen in Göttingen und Wolfenbüttel angekündigt. Der Protest in Wolfenbüttel richtet sich auch gegen Pläne der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Das staatseigene Unternehmen will eine Konditionierungsanlage und ein Zwischenlager für die Abfälle aus dem maroden Atommülllager Asse unmittelbar neben dem Bergwerk bauen. Bürgerinitiativen und viele Anwohnende lehnen das ab.

