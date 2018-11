Stand: 26.11.2018 10:32 Uhr

Livestream: Sonde "InSight" landet auf dem Mars

Am Max-Planck-Institut (MPI) für Sonnensystemforschung in Göttingen herrscht Hochspannung: Heute gegen 21 Uhr ist die Landung der Marssonde "InSight" auf dem roten Planeten geplant. Das MPI hat zur wissenschaftlichen Ausrüstung der NASA-Mission mit einem Seismometer beigetragen. Die Wissenschaftler in Göttingen erhoffen sich erstmals aussagekräftige geophysikalische und seismologische Daten vom Mars, die Einblick in das Innenleben des Nachbarplaneten ermöglichen. "Wir wollen verstehen, wie sich der Mars seit seiner Entstehung entwickelt hat - und warum er sich heute so deutlich von der Erde unterscheidet", sagt Ulrich Christensen, Direktor des beteiligten MPI und Mitglied des dortigen Seismometer-Teams.

Die Landung im Livestream

Die NASA zeigt die Landung der Sonde "InSight" im Livestream. Die Übertragung startet um 20 Uhr hiesiger Zeit, gegen 21 Uhr wird mit der Landung der Sonde gerechnet. Den Stream können Sie auch direkt hier verfolgen:

Landung in der Nähe von "Curiosity"

Es ist das erste Mal seit der Astronauten-Mission Apollo 17 im Jahr 1972, dass Wärmefluss-Messungen auf einem anderen Himmelskörper durchgeführt werden. Die Daten sollen nicht nur dazu beitragen, den Aufbau des Planeten Mars besser zu verstehen, sie ermöglichen nach Auskunft der Wissenschaftler auch Rückschlüsse auf die frühe Entwicklung der Erde. Landen soll die Sonde nördlich des Mars-Äquators, nur rund 500 Kilometer vom noch aktiven NASA-Rover "Curiosity" entfernt.

Seit einem halben Jahr im Weltall unterwegs

Die Sonde hatte sich am 5. Mai dieses Jahr auf ihre 485 Millionen Kilometer lange Reise gemacht. Die Mars-Mission kostet rund 650 Millionen Euro. Die Missionsdauer, so die Forscher, sei auf zunächst ein Marsjahr festgelegt, was zwei Jahren auf der Erde entspricht.

