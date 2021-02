Stand: 18.02.2021 12:50 Uhr Leiferde: Storch "Fridolin" zurück aus dem Winterquartier

"Fridolin", Niedersachsens wohl bekanntester Storch, ist aus seinem Winterquartier zurückgekehrt. Mit im Anflug war auch seine Partnerin "Mai". "'Fridolin ist am Dienstag wieder auf seinem Nest auf unserem Schornstein gelandet", sagte die Geschäftsführerin des NABU-Artenschutzzentrums in Leiferde im Landkreis Gifhorn, Bärbel Rogoschik, am Donnerstag. Störchin "Mai" landete drei Stunden später im Storchennest. Schon einen Tag später konnten die beiden bei ersten Paarungsversuchen im Sonnenschein beobachtet werden. Die beiden Vögel sind seit 2018 ein Paar.

Weitere Informationen Leiferde: Storchenpaar wiedervereint Wiedersehen in Leiferde: Nach dem Storch "Fridolin" ist auch seine Partnerin "Mai" in den Landkreis Gifhorn zurückgekehrt. Nach NABU-Angaben richtet das Paar jetzt das Nest her. (19.02.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.02.2021 | 13:30 Uhr