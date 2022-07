Stand: 31.07.2022 15:34 Uhr Junger Schwan verfängt sich in Angelhaken

Auf dem Bienroder See in Braunschweig ist am Sonnabend ein junger Schwan in Not geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte er sich in einer abgerissenen Angelschnur verfangen und war am Schnabel verletzt. Einsatzkräfte der Bienroder Ortsfeuerwehr streuten Futter aus und lockten die Schwanenfamilie so mit Unterstützung einer Passantin ans Ufer. Als die Eltern abgelenkt waren, ergriffen die Feuerwehrleute schnell das verletzte Tier und befreiten es vom Angelhaken. Die Schwanen-Eltern waren laut Feuerwehr "sichtlich erleichtert", als das Jungtier sich auf dem See wieder zu ihnen gesellte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.08.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere