"Jüdische Stimme" erhält Göttinger Friedenspreis

Der Verein "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" ist mit dem Göttinger Friedenspreis 2019 ausgezeichnet worden. Die Stiftung Dr. Roland Röhl, die den Preis vergibt, hält damit trotz öffentlicher Kritik an der Entscheidung der Jury fest. Es gebe keine Hinderungsgründe, die Auszeichnung an den Verein zu vergeben, sagte ein Sprecher. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wirft der "Jüdischen Stimme" vor, sie unterstütze die antisemitische Bewegung "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen". Die Universität und die Stadt Göttingen hatten ihre Unterstützung für die diesjährige Preisverleihung daraufhin zurückgezogen.

Preis erinnert an Wissenschaftsjournalisten

Der mit 3.000 Euro dotierte Göttinger Friedenspreis wird an Menschen beziehungsweise Gruppen vergeben, die sich mit wissenschaftlicher Arbeit oder praktischem Einsatz um den Frieden verdient gemacht haben. Die Auszeichnung erinnert an den 1997 verstorbenen Göttinger Wissenschaftsjournalisten Roland Röhl. Preisträger sind unter anderem Liedermacher Konstantin Wecker, der Politiker Egon Bahr sowie die Organisationen Reporter ohne Grenzen und Pro Asyl.

