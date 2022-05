Stand: 04.05.2022 12:47 Uhr Inklusionslauf "Neuerkerode bewegt" startet am Sonntag

Die Evangelische Stiftung Neuerkerode startet am kommenden Sonntag ihren Inklusionslauf "Neuerkerode bewegt" - nach zweijähriger Pause und erstmals wieder in Präsenz. Zuletzt konnte die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfinden. Das Motto des Laufs "Tempo machen für Inklusion - barrierefrei zum Ziel!" sei angelehnt an den 30. Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, so die Veranstalter. Der Tag wird jährlich am 5. Mai begangen. Die Stiftung ist Dach eines diakonischen Netzwerkes zur Förderung von Gesundheit, Inklusion und Lebensqualität in der Region Südostniedersachsen und wurde 1868 gegründet. Etwa 3.000 Mitarbeitende unterstützen an knapp 70 Standorten täglich rund 4.000 Menschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.05.2022 | 13:30 Uhr