Stand: 10.03.2022 11:01 Uhr Göttinger wegen Raubüberfällen in Darmstadt vor Gericht

Am Donnerstag hat der Prozess gegen einen 48-jährigen Mann aus Göttingen begonnen. Er soll im Oktober 2019 eine Frau in ihrem Haus im hessischen Bensheim überfallen und 20.000 Euro erbeutet haben. Der Prozess wird am Landgericht Darmstadt geführt. Der Beschuldigte ist mehrfach vorbestraft, saß wegen Drogen-, Gewalt- und Raubdelikten bereits im Gefängnis und soll das Verbrechen mit zwei ehemaligen Gefängnisinsassen zusammen begangen haben. Seine Bekannten waren wegen ähnlicher Überfälle in Hetjershausen und Rosdorf bei Göttingen vom Landgericht Göttingen bereits zu langjährigen Haftstrafen mit Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Auch der 48-Jährige, der sich jetzt in Darmstadt verantworten muss, wurde in diesen Fällen verdächtigt, ihm konnte aber nichts nachgewiesen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.03.2022 | 06:30 Uhr