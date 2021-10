Göttinger Polizei macht in Taxis gegen Enkeltrick mobil Stand: 15.10.2021 14:29 Uhr Mit Aufklebern in Taxis will die Göttinger Polizei vor allem ältere Menschen für den Enkeltrick sensibilisieren. So soll verhindert werden, dass sie auf betrügerische Anrufe hereinfallen.

"Sollen sie Geld abheben oder übergeben?", "Sollen sie Stillschweigen bewahren?" oder "Sollen sie Geld an eine unbekannte Person übergeben?" ist unter anderem auf den Aufklebern zu lesen. Wenn nur eines dieser Merkmale gegeben sei, spreche alles für einen Betrugsversuch, so die Polizei. Mit Hilfe der einfachen Fragen will sie vor allem Seniorinnen und Senioren dafür sensibilisieren. Denn immer wieder werden vor allem Ältere von Betrügerinnen und Betrügern um ihr Erspartes gebracht.

Ältere nutzen häufig Taxis

Durch Schockanrufe seien auch im Raum Göttingen wiederholt hohe Geldbeträge erpresst worden, so die Polizei. Oft suchen sich die Täter gezielt Seniorinnen und Senioren als Opfer aus. Die Betrüger seien geschult und wirkten am Telefon absolut überzeugend, sagt der Präventionsbeauftragte der Polizeinspektion Göttingen, der die Fragen auf den Aufklebern formuliert hat. Taxis seien für viele ältere Menschen das Haupftverkehrsmittel. Und tatsächlich ist es in Göttingen schon vorgekommen, dass ein Taxifahrer einen Betrugsversuch verhinderte: Als er die Geschichte seines Fahrgastes hörte, kamen ihm Zweifel und er rief noch während der Fahrt die Polizei, der Schwindel flog auf.

