Stand: 08.03.2021 07:57 Uhr Göttingen: Kein Industriegebiet - Bürgerinitiative zufrieden

Eine Bürgerinitiative im Göttinger Stadtteil Weende hat sich zufrieden damit gezeigt, dass in der Nähe der B3 vorerst doch kein Industriegebiet errichtet werden soll. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Ratsmehrheit aus SPD und Grünen hatte die Pläne für das Gebiet Dragoneranger gestoppt. Die Ratsmitglieder hatten den Schritt mit dem Klimaschutz und dem wertvollen Ackerboden, der dort verloren ginge, begründet. Ein Betonwerk hatte ursprünglich in das Industriegebiet umziehen sollen. Derzeit befindet es sich in der Nähe des Pharmatechnikherstellers Sartorius und stört dort bei der Erweiterung des Sartorius-Geländes. Eine Bürgerinitiative hatte sich zuvor gegen das Industriegebiet gewehrt.

