Geschändete Gräber in Salzgitter: Tatverdächtiger ermittelt

Nach dem Vandalismus auf dem Waldfriedhof in Salzgitter-Bad steht ein 45-Jähriger im Verdacht, die Taten begangen zu haben. Laut Polizei ist der Mann auf freiem Fuß, es lägen keine Haftgründe vor. Am Donnerstag hatte die Polizei mitgeteilt, dass auf dem Friedhof mindestens 26 Grabsteine mit Graffiti beschmiert wurden, teils wurden sie umgestoßen. Auf die Außenwand der Kapelle wurde ein "ehrverletzender Schriftzug" gesprüht, weswegen der Staatsschutz ermittelt. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

