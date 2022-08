Gaskrise: Wärmepumpen-Hersteller aus Holzminden expandiert Stand: 30.08.2022 12:02 Uhr Deutschland will ab kommendem Jahr mehr als dreimal so viele neue Wärmepumpen installieren wie noch im vergangenen Jahr. Der Hersteller Stiebel Eltron aus Holzminden schafft 600 neue Stellen.

Bis Jahresende will der Mittelständler 80.000 Pumpen produzieren, ein Plus von 60 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Am Hauptsitz in Holzminden sollen dafür 400 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Weitere 200 Stellen sollen demnach an anderen Standorten hinzukommen. In diesem Jahr "peilt Stiebel Eltron einen abermaligen Umsatzrekord an - eventuell sogar eine Milliarde Euro", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter. Der Vorjahresumsatz lag bei etwa 830 Millionen Euro, wie ein Unternehmenssprecher dem NDR in Niedersachsen sagte.

Habeck: Bei Energiewende nicht nur an Strom denken

Hintergrund der Expansion von Stiebel Eltron ist auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Deutschland will unabhängiger werden von Gasimporten aus Russland und bis 2045 klimaneutral sein. Das betrifft auch das Thema Heizen. Wärmepumpen ersetzen Heizungen mit Öl- oder Gaskessel. Mit Hilfe von Strom wandeln sie Energie aus der Außenluft, dem Erdboden oder dem Grundwasser in Heizungswärme um. "Wir brauchen mehr Tempo. Wenn wir uns konsequent aus der Klammer russischer Importe befreien wollen, dann dürfen wir nicht nur an den Stromsektor denken, sondern dann brauchen wir gerade auch den Wärmebereich", hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Ende Juni gesagt.

Habeck und Geywitz wollen halbe Million Pumpen pro Jahr

Da trafen sich Habeck und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) mit Vertretern der Wärmepumpen-Branche, dem Handwerk, Gewerkschaften und Verbraucherschutzverbänden. Die gemeinsame Absichtserklärung: Deutschland will ab dem kommenden Jahr 500.000 neue Wärmepumpen installieren lassen - jedes Jahr. Ein ehrgeiziges Ziel, denn: Vergangenes Jahr wurden in Deutschland 154.000 neue Geräte eingebaut, wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie bekannt gab.

Haushalte: Heizen verbraucht 70 Prozent der Energie

Das Thema Heizen ist auch mit Blick auf den Klimaschutz zentral. Laut Umweltbundesamt verbrauchen die Haushalte unter allen Sektoren fast 30 Prozent der Energie. Das ist sogar etwas mehr als die gesamte Industrie in Deutschland verbraucht. Die meiste Energie verbrauchen Haushalte für das Heizen. "Die Raumwärme macht rund 70 Prozent des Energieverbrauchs in Haushalten aus", schreibt das Amt auf seiner Internetseite.

Stiebel Eltron will weiter investieren

Für die kommenden Jahre plant Stiebel Eltron aus Holzminden nach eigenen Angaben weitere Investitionen von mehr als 600 Millionen Euro. Wie groß der Marktanteil des Unternehmens in Deutschland ist, sagte ein Sprecher auf Nachfrage nicht. In der Branche mache das kein Hersteller. Auch dem Bundesverband Wärmepumpe liegen nach eigenen Angaben keine Zahlen vor. Laut dem Unternehmenssprecher gehört Stiebel Eltron im Bereich der klassischen Wärmepumpen aber zu den Top 3 auf dem Deutschen Markt.

