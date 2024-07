Stand: 26.07.2024 13:51 Uhr Braunschweig: Trickdiebe geben sich als Trödelhändler aus

Zwei unbekannte Täter haben in der Braunschweiger Südstadt am Donnerstag eine 82-jährige Frau in ihrem eigenen Haus bestohlen und einen vierstelligen Betrag erbeutet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gelangte zunächst einer der Männer unter einem Vorwand in das Haus. Er soll sich für alte Gegenstände zum Verkauf auf einem Flohmarkt interessiert und gemeinsam mit der Seniorin die Dinge auf ihrem Dachboden angeschaut haben. Währenddessen konnte der zweite Unbekannte durch die offen gelassene Haustür unbemerkt in das Schlafzimmer der Frau eindringen. Dort nahm er laut Polizei Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro mit. Anschließend entfernten sich die Täter unbemerkt aus dem Haus.

Weitere Informationen Phishing: Frau verliert bei Online-Betrug über 100.000 Euro Die 57-Jährige aus Dannenberg hatte nach einer Mail einem vermeintlichen Bankberater ihre Kontodaten preisgegeben. (22.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min