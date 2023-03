Frau entdeckt riesige Würgeschlange in Einkaufstasche Stand: 23.03.2023 21:27 Uhr Eine Braunschweigerin entdeckt vergangenen Samstag vor ihrem Wohnhaus eine Einkaufstasche, glaubt zunächst, dass jemand seinen Müll dort liegen gelassen hat. Bis sie den zugetackerten Beutel anhebt.

In der Tasche habe sich etwas bewegt, teilte das Tierheim Braunschweig mit. Als der alarmierte Tierrettungsdienst die Einkaufstasche öffnet, kommt eine etwa 1,5 Meter lange und fünf Kilogramm schwere Würgeschlange, eine Boa constrictor, zum Vorschein. Die Schlange war leicht unterernährt, sagt Tierheimleiterin Verena Geißler später. Außerdem sei sie aufgrund der Temperaturen im Freien deutlich unterkühlt gewesen und benötigte dringend Wärme. Inzwischen gehe es dem Tier aber wieder besser.

Die Würgeschlange befindet sich nun im Tierheim in Quarantäne. Später soll sie in ein großes Terrarium umziehen, wo sie vermutlich auch die nächsten Jahre leben wird, so Geißler weiter. Denn es sei sehr schwer, eine artgeschützte Schlange ohne Papier zu vermitteln. Über Hinweise zu dem Halter oder der Halterin ist das Tierheim dankbar, es hofft, so an die entsprechenden Papiere zu kommen.

Hinweise zur Herkunft der Schlange nimmt das Tierheim Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 50 00 07 entgegen.

