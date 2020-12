Firmen kaufen Luftfilter für Schulen und Kitas in Duderstadt Stand: 17.12.2020 15:50 Uhr Firmen aus dem Eichsfeld machen sich für Kinder und Jugendliche in der Region Duderstadt stark. Sie haben Luftfilter für Kindergärten und Schulen angeschafft, die nach den Ferien in Betrieb gehen.

Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben rund 300.000 Euro zusammengelegt und davon 162 Raumluftreinigungsgeräte gekauft. Gut für die 36 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in und um Duderstadt (Landkreis Göttingen), die umgehend mit den Geräten ausgestattet worden sind, wie das Projektmanagement der Stadtentwicklungsinitiative Duderstadt2030 mitteilte. Die Initiative hatte zuvor die Bedarfe der Einrichtungen abgefragt. "Über das Engagement der unterstützenden Unternehmen für unsere Kinder und Jugendlichen in Duderstadt und den Ortsteilen freue ich mich sehr. Mein besonderer Dank gilt allen, die sich großzügig daran beteiligt haben, dass diese Aktion umgesetzt werden konnte", sagte Bürgermeister Thorsten Feike (FDP).

Näder: Müssen unsere Verantwortung für die Gesellschaft wahrnehmen

Im Oktober hatte Ottobock-Eigentümer Hans Georg Näder in den regionalen Wirtschaftskreisen zu der Aktion aufgerufen. "Ständiges Lüften und Kälte in Klassenräumen und Kindertagesstätten dürfen kein Dauerzustand bleiben. Wir sind es unseren Kindern und den Lehrern und Erziehern schuldig, alles zu tun, damit Bildung nicht unter erschwerten Bedingungen stattfindet", sagte Näder. "Vor allem in Krisenzeiten müssen wir Unternehmer unsere Verantwortung für die Gesellschaft wahrnehmen und einspringen, wenn die staatliche Förderung wohl noch auf sich warten lässt." Das Unternehmen Ottobock hat weltweit mehr als 50 Niederlassungen und fertigt unter anderem Prothesen, Rollstühle und Orthesen. Hauptsitz ist Duderstadt.

