Erstes Wintersport-Wochenende im Oberharz gestartet Stand: 10.12.2022 17:57 Uhr Schneefall und Kälte der vergangenen Tage bescheren Bewohnern und Besuchern im Oberharz das erste weiße Wintersport-Wochenende. Die ersten Rodelbahnen haben geöffnet, mehrere Loipen sind gespurt.

In Braunlage und Sankt Andreasberg im Landkreis Goslar waren am Sonnabend vier von fünf Rodelstrecken freigegeben, viele Winterwanderwege geräumt und mehrere Langlaufstrecken präpariert. Ähnlich sah es laut Website des Harzer Tourismusverbands in Torfhaus aus, wo die Rodelstrecke und alle drei Wanderwege genutzt werden konnten. In Clausthal-Zellerfeld war eine erste Loipe gespurt.

Wetter bleibt vorerst stabil

Die Temperaturen im Harz sollen in den kommenden Tagen erst einmal stabil unter Null Grad bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonnabend mitteilte. Der Dezember sei bisher deutlich kälter als im vieljährigen Mittel, hieß es weiter. Mitte der Woche ziehe ein kräftiges Tief "von Frankreich kommend über Deutschland weiter bis nach Osteuropa". Je nach Zugbahn könnte dann in den mittleren Teilen Deutschlands reichlich Schnee fallen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.12.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus