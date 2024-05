Brand in Göttinger Seniorenheim: Eine Tote, vier Verletzte

Stand: 07.05.2024 10:12 Uhr

Beim Brand in einem Pflegeheim in Göttingen ist am frühen Dienstagmorgen eine über 80-Jährige gestorben. Vier weitere Personen wurden laut Polizei verletzt, mindestens eine von ihnen schwer.