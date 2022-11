Kurzes Wintervergnügen: Etwas Schnee und Frost im Oberharz Stand: 21.11.2022 14:28 Uhr Leichter Schneefall und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben den Oberharz weiß überzuckert. Noch ist es aber nur ein Wintervorgeschmack, der bald schon wieder vorbei sein könnte.

Eine weiß glitzernde Winterlandschaft begleitet Wanderer zurzeit vor allem auf dem Weg zum Brocken. Dort, auf Norddeutschlands höchstem Berg, liegt genug Schnee für den ein oder anderen Schneeball. Doch auch auf 1.142 Metern Höhe wird es in den nächsten Tagen nicht mehr ganz so frostig sein wie zuletzt.

DWD: Milderes Wetter schon in der Nacht zu Dienstag

Schon in der Nacht zu Dienstag zieht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von Westen her deutlich mildere Luft heran. Werte um den Gefrierpunkt und darüber werden es der teils noch recht dünnen Schneedecke im Oberharz - wie etwa in Torfhaus bei Altenau - schwer machen, liegen zu bleiben. Im Flachland müssen sich die Menschen auf wechselhaftes Schmuddelwetter einstellen.

